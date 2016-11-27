Алар Варрак: "Слишком уважительно отнеслись к УНИКСу"

Главный тренер "Калева" Алар Варрак после поражения от УНИКСа (91:104) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что подопечные испугались соперника. По словам наставника, только во второй половине команда смогла освоиться.

– Поначалу мы слишком уважительно отнеслись к УНИКСу, команде евролиги, позволив хозяевам в первой половине выйти вперед на 20 очков, – цитирует Варрака официальный сайт УНИКСа. – Но во второй половине мы очнулись, заиграли, перестали бояться УНИКС. Да, нам всегда очень трудно играть с УНИКСом, у вас очень хорошие игроки и тренер. Но в целом я доволен свой командой и матчем. Да, мы знали, как много играют Кит Лэнгфорд и Кино Колом, поэтому планировали вынудить хозяев играть быстро, чтобы их лидеры устали. К сожалению, они свои броски забили в первой половине, после чего нам пришлось туго.