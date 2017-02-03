14:49 | БАСКЕТБОЛ — Россия

РФБ планирует погасить долги к лету 2017 года

0
0
0

Российская федерация баскетбола (РФБ) рассчитывает к лету закрыть все долги организации. Об этом сообщил президент федерации Андрей Кириленко. В конце августа 2015 года, когда Кириленко возглавил РФБ, долг организации составлял 280 миллионов рублей. Руководитель также отметил, что не в курсе происходящего с делом бывшего президента РФБ Юлии Аникеевой.

- До лета мы должны выйти из долгов. Осталось решить вопросы только с судьями, - цитирует ТАСС Кириленко. - Другие долги реструктуризированы и вопросов не вызывают.

 

Я не знаком с Аникеевой и фигурантами ее дела. Я не вмешиваюсь в процесс - это компетенция следственных органов. Если это решение будет не в нашу пользу - что ж.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3995088

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ