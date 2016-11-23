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Джефф Эйрс покинул ЦСКА

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Американский центровой ЦСКА Джефф Эйрс покинул клуб в связи с истечением срока контракта, информирует официальный сайт клуба. Ранее армейцы из-за большого числа травмированных заключили соглашение с чемпионом НБА 2014 года на два месяца. Он провел семь матчей. В среднем за игру набирал 5,4 очка и делал 3,6 подбора.

Большое спасибо руководству и тренерскому штабу ЦСКА за возможность стать частью истории клуба. Я отлично провел время и многому научился. Надеюсь увидеться со всеми в будущем, – отметил Эйрс.

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15658

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