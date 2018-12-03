Сборной России нужно побеждать чехов. Иначе ситуации станет критической

Мужская сборная России по баскетболу сегодня проведет в отборочном турнире ЧМ-2019 важный матч против чехов. Для того, чтобы опасть на чемпионат мира-2019 в Китае, россиянам необходимо занять место в первой тройке группы К. Осталось провести три тура. Два последних матча группы сборная России проведет против основных конкурентов в борьбе за путевку - команд Финляндии и Болгарии. Они, скорее всего, и станут ключевыми. Однако и возможная сегодняшняя победа над командой Чехии точно лишней не будет.
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Положение команд в группе К
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И В П М О
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1. Франция 9 8 1 709-583 17
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2. Чехия 9 7 2 694-662 16
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3. Россия 9 5 4 690-656 14
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4. Финляндия 9 4 5 680-690 13
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5. Болгария 9 4 5 702-703 13
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6. Босния 9 2 7 643-740 11
Оставшиеся матчи
3 декабря. Франция - Болгария, Россия - Чехия, Босния - Финляндия.
21 февраля. Чехия - Босния, Финляндия - Франция, Болгария - Россия.
24 февраля. Франция - Чехия, Россия - Финляндия, Босния - Болгария.
Основные конкуренты российской команды проводят матчи ближайшего тура на выезде. Финны отправятся в гости к аутсайдеру Боснии, а болгары поедут к немотивированной команде Франции, которая обеспечила себе место на чемпионате мира. Существует вероятность побед обоих конкурентов. В этом случае поражение сборной России от Чехии не оставляет иного выбора, кроме побед в оставшихся турах. Сделать это будет очень непросто.
По-прежнему существует ситуация, по которой у команд, претендующих на третье место, будет одинаковое количество побед и поражений. В этом случае место в группе будет определяться по следующим показателям:
- матчи между собой;
- разница набранных и пропущенных очков;
- количество набранных очков.
Напомним, что сборная России победила команды Болгарии (77:73) и Финляндии (77:75) почти с минимальным преимуществом. Поражение в ответных матчах от любой из этих команд может лишить отечественную сборную преимущества по дополнительным показателям. Доводить до этого не стоит. А потому чехов сегодня нужно обязательно побеждать.