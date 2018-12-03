15:31 | Баскетбол

Сборной России нужно побеждать чехов. Иначе ситуации станет критической

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Мужская сборная России по баскетболу сегодня проведет в отборочном турнире ЧМ-2019 важный матч против чехов. Для того, чтобы опасть на чемпионат мира-2019 в Китае, россиянам необходимо занять место в первой тройке группы К. Осталось провести три тура. Два последних матча группы сборная России проведет против основных конкурентов в борьбе за путевку - команд Финляндии и Болгарии. Они, скорее всего, и станут ключевыми. Однако и возможная сегодняшняя победа над командой Чехии точно лишней не будет. 

Положение команд в группе К

                           И            В         П         М              О

1. Франция        9             8          1          709-583     17

2. Чехия             9             7          2          694-662     16

3. Россия           9             5          4          690-656     14

4. Финляндия    9             4          5          680-690     13

5. Болгария       9             4          5          702-703     13

6. Босния           9             2          7          643-740     11

Оставшиеся матчи

3 декабря. Франция - Болгария, Россия - Чехия, Босния - Финляндия.

21 февраля. Чехия - Босния, Финляндия - Франция, Болгария - Россия.

24 февраля. Франция - Чехия, Россия - Финляндия, Босния - Болгария. 

Основные конкуренты российской команды проводят матчи ближайшего тура на выезде. Финны отправятся в гости к аутсайдеру Боснии, а болгары поедут к немотивированной команде Франции, которая обеспечила себе место на чемпионате мира. Существует вероятность побед обоих конкурентов. В этом случае поражение сборной России от Чехии не оставляет иного выбора, кроме побед в оставшихся турах. Сделать это будет очень непросто.

По-прежнему существует ситуация, по которой у команд, претендующих на третье место, будет одинаковое количество побед и поражений. В этом случае место в группе будет определяться по следующим показателям:

- матчи между собой;

- разница набранных и пропущенных очков;

- количество набранных очков.

Напомним, что сборная России победила команды Болгарии (77:73) и Финляндии (77:75) почти с минимальным преимуществом. Поражение в ответных матчах от любой из этих команд может лишить отечественную сборную преимущества по дополнительным показателям. Доводить до этого не стоит. А потому чехов сегодня нужно обязательно побеждать.

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