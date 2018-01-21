Режиссер фильма "Движение вверх": "Не сомневался, что возникнут споры насчет исторических неточностей"

Режиссер фильма "Движение вверх" Антон Мегердичев в интервью RT отметил, что не ожидал такого масштабного успеха картины в прокате. Мегердичев также добавил, что был готов к спорам насчет некоторых исторических неточностей в фильме.

- Ожидали ли вы такого успеха картины в прокате?

- Многое стало понятно при монтаже мюнхенского матча. Когда я работал над ним, люди, заглядывая в монтажку, останавливались, начинали сопереживать. Поэтому уже тогда допустил, что успех будет. Но о таких масштабах не помышляли - ведь никто не мог гарантировать, что люди пойдут в кино о баскетболе.

- Вслед за успехом пришли и споры. Многие ищут в картине исторические неточности, начинают искать данные о том матче и сравнивать с фильмом. Вы были к этому готовы?

- Я не сомневался, что так и будет. Картины, которые делаются по мотивам реальных событий, всегда так или иначе порождают подобные обсуждения. Многие считают, что художественное кино надо снимать с документальной точностью - миллиметр за миллиметром. Это неправда. Из этого ничего не получится. Человек не ходит в кинотеатр, чтобы увидеть свою реальность, - он идет туда за сказкой. Более того, если показать ему только эту реальную жизнь, он, скорее всего, встанет и покинет зал. Но сторонники документальности всегда были и останутся, продолжат рассуждать о грани между выдумкой и правдой.

- Вы привлекали к работе игроков сборной СССР, в том числе Ивана Едешко. Какую помощь он оказывал при создании картины?

- Едешко подключился к нам на уровне работы над сценарием. У него были замечания, о чем он, не стесняясь, сообщал нам. Человек он жесткий и правдивый, так что умеет настоять на своем. Но все же несмотря на это тонкость восприятия и чутье Ивана Ивановича позволили ему почувствовать грань между созданием мифа и историческим разбором того времени. Так что на этапе съемок он уже ощущал себя в роли киношника и полюбил фильм на стадии монтажа.

- Тем не менее не все, кто имел отношение к матчу, обрадовались выходу фильма. Я имею в виду вдов Владимира Кондрашина и Александра Белова. Вы контактировали с ними после выхода картины на экраны?

- Нет, последний наш контакт был летом 2016 года, когда мы разбирали сценарий. Тогда меня не покидало ощущение, что мы пришли к пониманию и достигли всех договоренностей. Все остальное происходило вне поля моего зрения…