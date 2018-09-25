Кириленко считает логичным возможное возвращение пива на стадионы

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отметил, что не против возможного возвращения пива на спортивные арены.

- Лично я не пью пиво, но есть люди, которые его просто обожают, - приводят "Известия" слова Кириленко. - Думаю, возвращение пенного напитка на спортивные арены вполне логично. Не вижу ничего плохого в том, что болельщик придет на стадион и выпьет одну кружку пива. Понятно, что есть люди, которые впадают в крайность и способны выпить 8 литров за один матч и потом ведут себя непотребно. Я против этого, но таких людей совсем немного.