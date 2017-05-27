Гризманн реализовал 6 из 7 трехочковых бросков

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн показал свое мастерство игры в баскетбол. 26-летний француз реализовал 6 из 7 бросков из-за дуги.

"Высокий процент реализации трехочковых бросков", - написал Гризманн в описании к видео, опубликованному в Твиттере.

Напомним, в минувшем сезоне Гризманн стал пятым в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании.