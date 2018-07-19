ФИБА дисквалифицировала 10 филиппинских баскетболистов за массовую драку

ФИБА дисквалифицировала 10 филиппинских и троих австралийских баскетболистов за драку в отборочном матче к чемпионату мира-2019, информирует пресс-служба организации.

Во время встречи между сборными Австралии и Филиппин произошла массовая драка с участием баскетболистов и тренеров обеих команд.

Игроки филиппинской команды дисквалифицированы на срок от одного до шести матчей. Австралийцы пропустят от одной до трех игр. Тренерский штаб сборной Филиппин оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков. Федерация баскетбола Австралии выплатит 100 тыс. швейцарских франков за порчу оборудования и неспортивное поведение сотрудников.



Чемпионат мира по баскетболу 2019 года пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.