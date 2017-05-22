Фантастический праздник баскетбола! Итоги финальных матчей суперлиги КЛБ

Вчера все кто пришел в СШОР № 71 "Тимирязевская" на решающие игры, увидели матчи, достойные самых отъявленных профессионалов. Уровень напряжения просто зашкаливал! В финал вышли команды ВТБ и МКБ.

И если первый полуфинал получился достаточно спокойным – МКБ победил ОКЗ 71:51, то в другом полуфинале все решили последние секунды. Игра между ВТБ и ЛБК Беркуты со стартового свистка держала напряжение, и все решили последние 2 минуты игры. Несмотря на то что большую часть матча лидировали ЛБК Беркуты (в середине игры отрыв достигал 9 очков), именно баскетболисты ВТБ сделали супер-финишный рывок и вырвали победу, а с ней и путевку в финал в самой концовке.

Можем уже забежать вперед и сказать – днем позже им удалось сделать то же самое!

Финальный матч складывался по тому же сценарию. Перед матчем тренер МКБ Дмитрий Древке сказал, что главным для его команды в этой игре будет обыграть самих себя, не ошибаться, и все получится – команда была заряжена на победу, что и доказывала большую часть встречи. Начало 3-й четверти выдалось ударным. МКБ повел 46:34 – казалось, такое уже не отыгрывается (первые две четверти прошли в равной борьбе).

Но у баскетболистов ВТБ были другие планы – к 36-й минуте игры счет уже был равный 59:59, после чего ВТБ поймали такой кураж, что остановить их не получилось. Серия точных штрафных и пару забитых мячей на последней минуте принесли ВТБ волевую победу 65:69 – а вместе с ней и титул чемпионов Суперлиги КЛБ 2017 года! Браво, парни!

Почетные гости, принявшие участие в церемонии закрытия и награждения, в частности Александр Геннадьевич Новожилов, сравнил этот матч с полуфиналом Евролиги этого года – 100% попадание!

МКБ поздравляем с серебром, третье кряду – думаю, в следующем сезоне МКБ уже не оставит другим командам шансов на победу!

В матче за бронзовые награды сильнее оказались ЛБК Беркуты, обыграв ОКЗ 72:62.

Стоит отметить, что всю игру ОКЗ уступал, на 27-й минуте отставание достигло 20 очков – но команда нашла в себе силы и смогла сравнять счет 62:62! На концовку сил не хватило, и матч завершился победой ЛБК Беркуты.