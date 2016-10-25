Евгения Белякова: "Сердце болело из-за того, что мы не участвуем в Играх-2016"

Капитан сборной России Евгения Белякова заявила, что ей было больно наблюдать за матчами Олимпиады-2016 без участия российской команды. Женская сборная впервые в истории не смогла отобраться на Олимпиаду и не участвовала в турнире в Рио-де-Жанейро.

– У меня сердце болело, я переживала, – цитирует "Р-Спорт" Белякову. – Мне было завидно, обидно. Я до сих пор очень болезненно воспринимаю эти олимпийские кольца. Нет, конечно, была рада за всех участников Олимпиады, за тех, кто выигрывал медали в других видах спорта. Звучит, наверное, ужасно, но мне было больно, и я переживала, что нас там не было. Конечно, я не могла не смотреть некоторые игры, это мой мир, но, честно, сердце кровью обливалось, и я была очень рада, когда Олимпиада закончилась, и вся эта боль поутихла.

Мое личное мнение – у нас очень хороший молодой состав, тем более во главе с таким талантливым тренером Александром Васиным у нас очень хорошие шансы на то, чтобы... Боюсь загадывать и мечтать. Для меня сборная – это очень трепетная тема. Но в голове я вижу нас чемпионами, завоевывающими медали чемпионата мира, отбирающимися на Олимпиаду и завоевывающими там медали. В моей голове это данность, факт, и я очень хочу, чтобы это случилось.