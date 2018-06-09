Владимир Ткаченко: "Леброн – лучший игрок, но у "Голден Стэйт" состав сильнее"

Двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира в составе сборной СССР Владимир Ткаченко поделился своим мнением о финальной серии НБА, в котором "Голден Стэйт" в четырех матчах обыграл "Кливленд".

- К сожалению, финал получился предсказуемым, так как "Голден Стэйт" был намного сильнее, а у "Кливленда" на высоком уровне играл только Леброн Джеймс, - сказал Ткаченко. – В состав "Голден Стэйт" добавился Кевин Дюрант – баскетболист, которого тяжело остановить. Сильная команда стала еще сильнее и разнообразнее. Тяжело бороться с соперником, у которого сегодня здорово играет один, завтра – другой, а послезавтра – третий.

Не могу сказать, что нынешний "Голден Стэйт" - лучшая команда в истории НБА. Для меня таковой была и остается "Чикаго Буллз" времен Майкла Джордана. Но нужно учесть, что тогда был немного другой баскетбол. Время идет, игра тоже меняется. В современной игре "Голден Стэйт" - лучшие.

А вот лучший на сегодняшний день игрок мира играет в "Кливленде". Он пусть и немного, но все же превосходит всех остальных. Леброн очень разносторонний, у него больше, чем у других, технических возможностей. При этом я бы не поставил его выше звезд прошлых лет – Майкла Джордана и Коби Брайанта. Леброну немного не хватает пластики и воздушности, как названным мной ребятам. (Андрей ШИТИХИН)