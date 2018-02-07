"Вашингтон" изучает возможные варианты по обмену Гортата

Руководство "Вашингтона" ведет переговоры с клубами НБА по поводу возможного обмена центрового Марцина Гортата. По информации ESPN, несколько клубов проявляют интерес к 33-летнему баскетболисту. Контракт Гортата с "Уизардс" рассчитан на еще один сезон. Известно, что столичный клуб внимательно следит за центровым "Клипперс" Деандре Джорданом, который летом может стать свободным агентом.

В этом сезоне Гортат провел 53 матча в регулярном чемпионате НБА. Он в среднем набирает 8,9 очка за игру, а также совершает 8,0 подбора.