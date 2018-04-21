Уинслоу оштрафован за попытку сломать маску Эмбиида

Форвард "Майами" Джастис Уинслоу оштрафован на 15 тысяч долларов за то, что попытался сломать защитную маску центрового "Филадельфии" Джоэла Эмбиида, сообщает ESPN. Инцидент случился во время третьего матча серии плей-офф, в котором "Филадельфия" победила со счетом 128:108 (2-1 в серии).

Уинслоу признался, что его раздражало то, как Эмбиид постоянно снимал маску, которую носит после травмы. Когда она упала на паркет, Уинслоу наступил на нее, а потом попытался сломать руками.

– Джастис наступил на нее, потом ломал руками, но мало кто знает, что у меня этих масок около 50, – отметил Эмбиид. – Так что потребуется нечто большее, чтобы выбить меня из этой серии.