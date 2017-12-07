Трипл-дабл Дюранта принес "Голден Стэйт" 5-ю победу кряду

"Шарлотт" на своем паркете уступил "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА. В составе гостей трипл-дабл оформил форвард Кевин Дюрант, записавший на свой счет 35 очков, 11 подборов и 10 результативных передач.

В других встречах "Нью-Орлеан" переиграл "Денвер" благодаря 40 очкам Демаркуса Казинса, а "Милуоки" выиграл у "Детройта" несмотря на 27 очков Андре Драммонда.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" - "Голден Стэйт" - 87:101 (18:26, 20:27, 30:26, 19:22)

Ш: Уокер (24), Батюм (15), Ховард (14)

Г: Дюрант (35 + 11 подборов + 11 передач), Томпсон (22), Янг (10)

Нью-Орлеан" - "Денвер" - 123:114 (33:33, 34:33, 30:25, 26:23)

Н: Казинс (40 + 22 подбора), Холидэй (27), Мур (14)

Д: Харрис (24), Мудиай (17), Мюррей (15)

"Милуоки" - "Детройт" - 104:100 (30:27, 30:24, 16:25, 28:24)

М: Адетокумбо (25), Бледсоу (22), Миддлтон (21)

Д: Драммонд (27 + 20 подборов), Харрис (21), Брэдли (20)