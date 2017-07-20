Стив Нэш назвал сына в честь своего бывшего клуба

Бывший канадский баскетболист Стив Нэш назвал своего сына в честь клуба "Финикс Санс", за который играл в течение десяти сезонов. Мальчик получил имя Лука Сан Нэш. О рождении ребенка экс-спортсмен и его жена рассказали в Инстаграме.

43-летний Нэш завершил карьеру в 2015 году. Всего он провел в НБА 18 сезонов, выступая за "Санс", "Даллас" и "Лейкерс", дважды признавался самым ценным игроком регулярного сезона и шесть раз участвовал в Матче всех звезд. В лиге канадец отыграл 1217 матчей, набирая в среднем за игру по 14,3 очка и делая 8,5 ассиста.

Welcome to the world Luca Sun Nash. 8 pounds of perfect. So proud to be your mommy! Публикация от Lilla Nash (@lillanash) Июл 19 2017 в 6:38 PDT