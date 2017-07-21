Стив Нэш: "Мне больше не интересно играть в баскетбол"

Бывший канадский баскетболист Стив Нэш отметил, что ему больше не интересно играть в баскетбол. Он также добавил, что сейчас следит за игрой по-своему.

– Если я окажусь где-то, где мяч выкатится ко мне, я брошу его в кольцо, но я никогда специально не пойду играть, – приводит The Bleacher Report слова Нэша. – Мне это больше не интересно. Я по-прежнему люблю баскетбол, люблю быть частью его, но я слежу за ним по-своему.

Напомним, что 43-летний Нэш завершил карьеру в 2015 году. Всего он провел в НБА 18 сезонов, выступая за "Финикс", "Даллас" и "Лейкерс", дважды признавался самым ценным игроком регулярного сезона и шесть раз участвовал в Матче всех звезд. В лиге канадец отыграл 1217 матчей, набирая в среднем за игру по 14,3 очка и делая 8,5 ассиста.