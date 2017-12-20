Стефен Карри пропустит рождественский матч против "Кливленда"

Лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри продолжает восстановление после травмы. Как сообщает пресс-служба клуба, повторное обследование игрока состоится через неделю. Таким образом, баскетболист не примет участия в рождественском матче против "Кливленда".

Напомним, что 29-летний Карри пропустил последние пять матчей "Уорриорз" из-за растяжения связок голеностопного сустава, которое он получил 4 декабря.



В текущем сезоне игрок в среднем набирает по 26,3 очка, отдает по 6,6 передачи и собирает по 5,1 подбора за 32,6 минуты.

Игра между "Голден Стэйт" и "Кливлендом" состоится 24 декабря.