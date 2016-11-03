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Стефен Карри: "Моя цель - достичь показателей Аллена"

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Дензел ВАШИНГТОН и Рэй АЛЛЕН в фильме "Его игра".Рэй Аллен, Джордан, Шак и другие звезды НБА в кино

Лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри признался, что его вдохновляет пример Рэя Аллена, который завершил карьеру. 41-летний игрок провел 18 лет в НБА, став рекордсменом по числу точных трехочковых бросков.

– Я его считаю величайшим в этом компоненте, самым великим в истории, учитывая, как долго он играл, – цитирует ESPN Карри. – Он из года в год набирал невероятную статистику. Это его отличало. Он был особенным игроком. Да, его пример заставляет меня прогрессировать. Моя цель – достичь его показателей.

Цель Карри выглядит достижимой, поскольку он преодолел отметку в 1600 трехочковых бросков за 497 матчей, тогда как Аллен достиг этого показателя за 693 игры, а всего на его счету 2973 точные попытки.

 

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