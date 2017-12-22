03:29 22 декабря | Баскетбол — НБА

Семен Антонов: "Мне нравится "Сан-Антонио", в этой команде много европейцев"


Форвард ЦСКА и сборной России Семен Антонов в интервью "Известиям" отметил, что не следит за НБА. Тем не менее, ему нравится "Сан-Антонио"​, так как в команде много европейцев.

– Активно следите за НБА?

– Нет. Трансляции начинаются очень поздно. Ограничиваюсь только хайлайтами лучших игровых моментов дня. Раньше было время смотреть обзоры, но сейчас его нет.

– А у вас есть любимая команда в Лиге?

– Мне нравится "Сан-Антонио". В команде всегда много европейцев, свой стиль игры, великий тренер Грегг Попович.

Дополнительная информация

https://iz.ru/686162/timur-ganeev/antonov-odnomu-so-shvedom-ne-spravitsia-nuzhna-komandnaia-zashchita

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