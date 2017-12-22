Семен Антонов: "Мне нравится "Сан-Антонио", в этой команде много европейцев"

Форвард ЦСКА и сборной России Семен Антонов в интервью "Известиям" отметил, что не следит за НБА. Тем не менее, ему нравится "Сан-Антонио"​, так как в команде много европейцев.

– Активно следите за НБА?

– Нет. Трансляции начинаются очень поздно. Ограничиваюсь только хайлайтами лучших игровых моментов дня. Раньше было время смотреть обзоры, но сейчас его нет.

– А у вас есть любимая команда в Лиге?

– Мне нравится "Сан-Антонио". В команде всегда много европейцев, свой стиль игры, великий тренер Грегг Попович.