Семен Антонов: "Мне нравится "Сан-Антонио", в этой команде много европейцев"

Форвард ЦСКА и сборной России Семен Антонов в интервью "Известиям" отметил, что не следит за НБА. Тем не менее, ему нравится "Сан-Антонио", так как в команде много европейцев.
– Активно следите за НБА?
– Нет. Трансляции начинаются очень поздно. Ограничиваюсь только хайлайтами лучших игровых моментов дня. Раньше было время смотреть обзоры, но сейчас его нет.
– А у вас есть любимая команда в Лиге?
– Мне нравится "Сан-Антонио". В команде всегда много европейцев, свой стиль игры, великий тренер Грегг Попович.
Дополнительная информация
https://iz.ru/686162/timur-ganeev/antonov-odnomu-so-shvedom-ne-spravitsia-nuzhna-komandnaia-zashchita