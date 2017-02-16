05:35 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Сан-Антонио" в гостях разгромил "Орландо", "Кливленд" взял верх над "Индианой"

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"Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА в гостях обыграл "Орландо" со счетом107:79. В другой встрече "Кливленд" взял верх над "Индианой" - 113:104.

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" – "Сан-Антонио" - 79:107 (16:30, 21:24, 27:31, 15:22)

О: Вучевич (16 + 10 подборов), Грин (11), Гордон (11).

С: Олдридж (23), Леонард (22), Дедмон (10 + 11 подборов). 

"Кливленд" – "Индиана" - 113:104 (28:32, 29:22, 26:26, 30:24)

К: Джеймс (31), Ирвинг (26), Томпсон (12 + 11 подборов).

И: Робинсон (19), Тиг (15 + 11 передач), Тернер (15).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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