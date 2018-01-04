"Сан-Антонио" потерпел поражение от "Филадельфии", "Хьюстон" справился с "Орландо"

В матче регулярного чемпионата НБА "Филадельфия" обыграла "Сан-Антонио" со счетом 112:106.
НБА
Регулярный чемпионат
"Филадельфия" – "Сан-Антонио" – 112:106 (27:22, 33:27, 28:35, 24:22)
Ф: Симмонс (26), Эмбиид (21), Редик (20), Шарич (15).
С: Миллз (26), Олдридж (24), Форбс (15), Андерсон (14), Бертанс (13).
"Орландо" – "Хьюстон" – 98:116 (12:25, 29:30, 25:34, 32:27)
О: Гордон (16), Хезонья (14), Пэйтон (14), Аффлало (11), Фурнье (10).
Х: Грин (27), Капела (21), Андерсон (17), Гордон (17), Ариза (12), Илариу (10).