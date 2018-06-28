"Сан-Антонио" может обменять Кавая в "Лейкерс" или "Бостон"

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, "Сан-Антонио" ведет переговоры с "Лейкерс", "Бостоном", а также еще несколькими клубами по поводу возможного обмена форварда Кавая Леонарда.

Отмечается, что в "Лейкерс", заполучив Кавая, хотят повысить шансы на переход Леброна Джеймса. Сам Леонард намерен покинуть клуб. 26-летний американец обиделся на "Шпор" за то, что клуб не помог ему с травмой бедра. Его контракт с зарплатой в 20 миллионов долларов в год истекает в следующем сезоне.

В прошлом сезоне Леонард из-за многочисленных травм сыграл всего в 9 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 16,2 очка.