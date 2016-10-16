"Сакраменто" победил "Вашингтон"

"Сакраменто" взял верх над "Вашингтоном" в предсезонном матче со сетом 124:119. Самым результативными игроками в составе "Кингз" стали центровой Демаркус Казинс и защитник Дэррен Коллисон, набравшие по 22 очка.

В параллельной встрече "Детройт" крупно переиграл "Филадельфию" – 97:76.

НБА

Предсезонные матчи

"Сакраменто" – "Вашингтон" – 124:119 (31:33, 32:27, 34:30, 27:29)

С: Казинс (22), Коллисон (22), Паттерсон (14).

В: Николсон (19), Убре (15), Берк (14).

"Филадельфия" – "Детройт" – 76:97 (16:22, 17:24, 19:26, 24:25)

Ф: Эмбид (15), Грант (12), Шарич (8).

Д: Харрис (18), Драммонд (10), Смит (10).