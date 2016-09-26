Пол Пирс проведет последний сезон в НБА

Форвард "Клипперс" Пол Пирс решил провести в НБА еще один сезон. 38-летний игрок колебался с принятием решения, раздумывая над завершением карьеры.

– Я отыграю еще один сезон, – цитирует The Player Tribune Пирса. – Хочу использовать возможность поиграть еще. У нас отличная команда, которая может выиграть титул. Спустя 18 лет в НБА тяжело признавать, что каждая игра будет последней в своем роде. Так что буду наслаждаться каждой тренировкой, каждой поездкой на автобусе, каждым обедом с командой, каждым проходом по туннелю к площадке перед игрой. Буду делать свою работу, чтобы дать нам шанс достичь конечной цели.