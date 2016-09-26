17:18 26 сентября | БАСКЕТБОЛ — НБА

Пол Пирс проведет последний сезон в НБА

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Форвард "Клипперс" Пол Пирс решил провести в НБА еще один сезон. 38-летний игрок колебался с принятием решения, раздумывая над завершением карьеры.

– Я отыграю еще один сезон, – цитирует The Player Tribune Пирса. – Хочу использовать возможность поиграть еще. У нас отличная команда, которая может выиграть титул. Спустя 18 лет в НБА тяжело признавать, что каждая игра будет последней в своем роде. Так что буду наслаждаться каждой тренировкой, каждой поездкой на автобусе, каждым обедом с командой, каждым проходом по туннелю к площадке перед игрой. Буду делать свою работу, чтобы дать нам шанс достичь конечной цели.

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