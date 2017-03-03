22:44 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Отец Таунса может подать в суд на "Миннесоту"

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Отец центрового "Миннесоты" Карла-Энтони Таунса готов подать в суд на команду своего сына. Причиной тому послужил трюк маскота "Тимбервулвз", сообщает Rotoworld. 27 января во время матча регулярного чемпионата НБА против "Индианы" талисман команды выполнял трюк, спускаясь по лестнице на парке, и случайно зацепил стул, чем причинил Таунсу-старшему травму колена. Теперь отец лидера "Тимбервулвз" готов рассматривать все возможные варианты разрешения ситуации.

Напомним, Таунс является первым номером драфта-2015.

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Материалы REN-TV

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