Оладипо и Казинс признаны игроками недели НБА

Защитник "Индианы" Виктор Оладипо признан лучшим игроком Восточной конференции на прошлой неделе. Игрок в трех матчах в среднем набирал 28,3 очка, а его команда выиграла две игры - у "Миннесоты" (130:107) и "Сан-Антонио" (97:94).

На "Западе" лучшим стал центровой "Нью-Орлеана" Демаркус Казинс. Он в 4-х играх в среднем набирал 32,8 очка, делал 15 подборов и 7 передач. Его команда выиграла три игры - у "Лейкерс" (119:112), "Сакраменто" (116:114) и "Кливленда" (123:101).