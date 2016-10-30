"Оклахома" ведет переговоры с Адамсом и Оладипо

"Оклахома-Сити" намерена продлить контракты с защитником Виктором Оладипо и центровым Стивеном Адамсом, сообщает The Vertical. Их действующие соглашения истекают в конце сезона, после чего оба баскетболиста станут ограниченно свободными агентами. Стороны уже приступили к переговорам.

"Тандер" намерены предложить зарплату в районе 100 миллионов долларов Адамсу и около 80 миллионов – Оладипо. Обе сделки будут рассчитаны на четыре года – максимальное возможное продление после контракта новичка по правилам лиги.

Напомним, что Адамс был выбран "Оклахомой" на драфте-2013 под общим 12-м номером. В минувшем сезоне новозеландец принеля участие в 80 матчах регулярки, в среднем набирая 8,0 очка при 6,7 подбора. Также на его счету 10,1 очка и 9,5 подбора в 18 играх плей-офф. Оладипо пришел в "Тандер" летом в результате обмена с "Орландо".