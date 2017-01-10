"Нью-Орлеан" обыграл "Нью-Йорк", Дэвис набрал 40 очков

"Нью-Орлеан" в гостевом матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Нью-Йорк" - 110:96. Лучшим снайпером встречи стал форвард "Пеликанс" Энтони Дэвис, набравший 40 очков и сделавший 18 подборов. Причем он покинул площадку уже в третьей четверти, получив травму.

Разыгрывающий "Никс" Деррик Роуз пропускал поединок по неизвестным причинам. Кармело Энтони и Кайл О'Куинн были удалены по ходу поединка за грубые фолы.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" - "Нью-Орлеан" - 96:110 (26:29, 25:31, 15:31, 30:19)

Нью-Й.: Дженнингс (20), Энтони (18), Порзингис (9), Ноа (4 + 10 подборов).

Нью-Орл.: Эн. Дэвис (40+18 подборов), Т. Эванс (12), Хилд (11), Терр. Джонс (11), Джру Холидэй (9 + 7 передач).