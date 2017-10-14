В предсезонном матче "Мемфис" разгромил "Нью-Орлеан" - 142:101. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Гризлиз" Джарелл Мартин. На его счету 20 очков. В другом матче игрового дня "Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк" - 110:103. Защитник "Уизардз" Брэдли Бил с 24 очками стал самым результативным игроком матча.

НБА

Предсезонные матчи

"Мемфис" - "Нью-Орлеан" - 142:101 (34:24, 42:28, 39:19, 27:30)

"М": Мартин (20), Газоль (19), Конли (19).

"Н-О": Кроуфорд (19), Холидэй (14), Диалло (13).

"Нью-Йорк" - "Вашингтон" - 103:110 (26:26, 30:30, 25:27, 22:27)

"Н-Й": Хардуэй-младший (23), Макдермотт (21), Кантер (15).

"В": Бил (24), Убре (21), Смит (17).