Мэджик Джонсон опроверг слухи о том, что Леброн Джеймс игнорирует указания главного тренера

Легендарный разыгрывающий, а ныне президент "Лейкерс" Мэджик Джонсон опроверг сообщение ESPN о том, что главная звезда клуба Леброн Джеймс игнорирует указания главного тренера Люка Уолтона и сам назначает комбинации по ходу игры.

"Мы играем так, что мяч находится в постоянном движении. Мы часто используем пик-н-роллы. Обратите внимание, что Джеймс не владеет мячом все время. Такое просто невозможно. Все дело в том, что мы – "Лейкерс". О нас всегда будут говорить", – цитирует Джонсона CBS Sports.