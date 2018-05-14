Маркус Смарт: "В предыдущих сериях "Кливленд" нас громил, но сейчас все иначе"

Защитник "Бостона" Маркус Смарт прокомментировал победу своей команды над "Кливлендом" (108:83) в первом матче финальной серии Восточной конференции НБА. По мнению Смарта, его команда показала отличный баскетбол.

– В который раз мы встречаемся с "Кавальерс" в плей-офф. В прошлом году они нас просто размазали, – цитирует AP Смарта. – Но сейчас у нас другая команда, как, впрочем, и у них. У нас появилось много молодых баскетболистом. Очень приятно, что сегодня все они поучаствовали в такой победе. Это крайне важный успех.