"Лейкерс" прервал серию из пяти поражений, обыграв "Филадельфию"

"Филадельфия" на своем паркете уступила "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА. Команда из Лос-Анджелеса прервала серию из пяти поражений.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джоэл Эмбиид, набравший 33 очка и сделавший 7 подборов и 6 результативных передач. Также в составе хозяев трипл-дабл оформил защитник Бен Симмонс, записавший на свой счет 12 очков, 13 подборов и 15 результативных передач.

"Лейкерс" идет на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, а "Филадельфия" - на 8-м в Восточной.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Лейкерс" - 104:107 (25:32, 24:25, 21:22, 34:28)

Ф: Эмбиид (33), Ковингтон (19), Редик (15)

Л: Ингрэм (21), Кларксон (16), Рэндл (16)