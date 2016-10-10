"Лейкерс" победил "Денвер", у Мозгова – 2 очка и 2 подбора

"Лейкерс" нанес поражение "Денверу" в предсезонном матче со счетом 123:115. Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Лос-Анджелеса Д’Анджело Рассел, набравший 33 очка. Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов провел на паркете 13 минут 44 секунды, набрал 2 очка и сделал 2 подбора.

НБА

Предсезонный матч

"Лейкерс" – "Денвер" – 124:115 (32:23, 21:30, 32:32, 39:30)

Л: Расселл (33), Уильямс (25), Рэндл (16), Янг (14), Кларксон (12).

Д: Нуркич (21 + 16 подборов), Галлинари (19), Бартон (15), Мудиай (14).