"Лейкерс" готов обменять Янга, Уильямса, Денга и Мозгова

"Лейкерс" готов расстаться с несколькими игроками, сообщает ESPN. В список попали Ник Янг, Лу Уильямс, Луол Денг и Тимофей Мозгов. Ранее агент российского баскетболиста отмечал, что клуб не будет обменивать игрока и просто проверяет свой состав в играх регулярного чемпионата. В текущем сезоне 30-летний Мозгов провел 52 матча, в среднем набирал по 7,5 очка, делал по 5 передач.

Как отмечает издание, чтобы обменять возрастных Дэнга и Мозгова, клубу придется включить в сделку 19-летнего Ивицу Зубаца или 24-летнего Ларри Нэнса.