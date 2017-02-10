"Лейкерс" готов обменять Янга, Уильямса, Денга и Мозгова

"Лейкерс" готов расстаться с несколькими игроками, сообщает ESPN. В список попали Ник Янг, Лу Уильямс, Луол Денг и Тимофей Мозгов. Ранее агент российского баскетболиста отмечал, что клуб не будет обменивать игрока и просто проверяет свой состав в играх регулярного чемпионата. В текущем сезоне 30-летний Мозгов провел 52 матча, в среднем набирал по 7,5 очка, делал по 5 передач.
Как отмечает издание, чтобы обменять возрастных Дэнга и Мозгова, клубу придется включить в сделку 19-летнего Ивицу Зубаца или 24-летнего Ларри Нэнса.
ШамильКа
Просто поражает некомпетентность журналистов. Сначала спортc.ру написал об этом, сославшись на непонятную статью на еспн, где о том что команда изъявила желание обменивать Мозгова даже слова нет, а теперь и спорт-экспресс с советским спортом эту чушь переписали.
15:42
khi
Не пойму, а почему столько негатива по отношению к Тимофею? Из-за его контракта? Ему предложили он и взял, не взял был бы идиотом. А эти разговоры типа "он столько не стоит и т.д...." это просто левый базар "диванных экспертов", которым никто никогда и не подумает предложить такой зарплаты, даже в рублях.
14:22
FINIX
Недолго музыка играла, недолго Тимофей играл...
13:26