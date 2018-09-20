Леброн Джеймс снимется в продолжении фильма "Космический джем"

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс сыграет главную роль в продолжении картины "Космический джем". Об этом в своем Инстаграме объявил сам спортсмен.

Также из записи следует, что продюсером станет Райан Куглер, известный по фильму "Черная пантера", а режиссером - Теренс Нанс. Как и ранее, в фильме будут участвовать мультипликационные герои (в частности, кролик Багз Банни).

Первый фильм "Космический джем" снят в 1996 году, главную роль в нем сыграл Майкл Джордан. По сюжету, ему пришлось играть в баскетбол вместе с героями мультфильмов - Багзом Банни, Даффи Даком, поросенком Порки и другими, чтобы пришельцы вернули украденный ими талант у игроков НБА.