Леброн Джеймс – о третьем матче с "Бостоном": "Мы просто летали по площадке"

Нападающий "Кливленда" Леброн Джеймс отметил настрой своей команды в третьем матче финальной серии Восточной конференции против "Бостона" (116:86, счет в серии 1-2).

- Мы были настоящей командой. Даже когда ничего не получалось, наши игроки продолжали стоять друг за друга, - приводит ESPN слова Джеймса. - Мы заставили "Бостон" отдавать лишние передачи и совершать ненужные перемещения. В то же время мы просто летали по площадке. А я был просто одним из тех парней, которые очень хотели победить.

В этой игре Джеймс набрал 27 очков и сделал 12 передач. Следующая встреча команд состоится 22 мая.