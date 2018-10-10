Лавар Болл: "Я никогда не знал, что Кириленко из России"

Лавар Болл, прибывший в Москву с сыновьями Лианджело и Ламело в составе сборной JBA, в интервью "Известиям" рассказал о цели своего визита, а также поделился своими знаниями о России и европейском баскетболе.

– Хотим сыграть в баскетбол в отличном месте, новом для нас. И я везу двух лучших молодых игроков мира в Москву, – отметидл Болл.

– Почему в качестве соперника вы выбрали именно ЦСКА?

– Армейцы – одна из лучших баскетбольных организаций в мире. Я же придерживаюсь того мнения, что надо всегда играть против лучших.

– Но вы будете играть против молодежной команды, а не основной.

– Это нестрашно, главное, что у нас основная команда.

– Что вы изначально знали про европейский баскетбол в целом?

– Знаю, что в Европе играют в систематический и медленный баскетбол. Я же хочу противопоставить этому дикий стиль, который пропагандируется в нашей организации.

– Что вы знаете про российский баскетбол? Может быть, кого-то из игроков?

– Не-а, никого не знаю. Помню, как-то давно сборная США играла товарняк со сборной России. Неплохой был матч.

– Даже не слышали про Андрея Кириленко?

– Так, Андрей Кириленко… А, АК-47?

– Да, он.

– Он ведь играл в "Юте" много лет назад! Я никогда не знал, что он из России.

– Да, и он уже несколько лет является президентом Российской федерации баскетбола.

– О, круто. Надеюсь, что моя команда сможет его увидеть. Парень умел играть в баскетбол.