Лавар Болл: "Я никогда не знал, что Кириленко из России"

Лавар Болл, прибывший в Москву с сыновьями Лианджело и Ламело в составе сборной JBA, в интервью "Известиям" рассказал о цели своего визита, а также поделился своими знаниями о России и европейском баскетболе.
– Хотим сыграть в баскетбол в отличном месте, новом для нас. И я везу двух лучших молодых игроков мира в Москву, – отметидл Болл.
– Почему в качестве соперника вы выбрали именно ЦСКА?
– Армейцы – одна из лучших баскетбольных организаций в мире. Я же придерживаюсь того мнения, что надо всегда играть против лучших.
– Но вы будете играть против молодежной команды, а не основной.
– Это нестрашно, главное, что у нас основная команда.
– Что вы изначально знали про европейский баскетбол в целом?
– Знаю, что в Европе играют в систематический и медленный баскетбол. Я же хочу противопоставить этому дикий стиль, который пропагандируется в нашей организации.
– Что вы знаете про российский баскетбол? Может быть, кого-то из игроков?
– Не-а, никого не знаю. Помню, как-то давно сборная США играла товарняк со сборной России. Неплохой был матч.
– Даже не слышали про Андрея Кириленко?
– Так, Андрей Кириленко… А, АК-47?
– Да, он.
– Он ведь играл в "Юте" много лет назад! Я никогда не знал, что он из России.
– Да, и он уже несколько лет является президентом Российской федерации баскетбола.
– О, круто. Надеюсь, что моя команда сможет его увидеть. Парень умел играть в баскетбол.
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https://iz.ru/798536/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/bolly-v-moskve-eto-budet-klassnoe-shou