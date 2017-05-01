09:45 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Крис Пол еще не думал о своем будущем в "Клипперс"

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Разыгрывающий "Клипперс" Крис Пол признался, что пока не размышлял, останется ли он в клубе на следующий сезон. Калифорнийцы уступили "Юте" в первом раунде плей-офф НБА в семи матчах (3-4). В контракте 31-летнего баскетболиста есть опция, по которой он может расторгнуть его уже этим летом.

– Нет, я еще не думал об этом, – приводит The Score слова Пола на послематчевой пресс-конференции. – Мы проиграли всего 20 минут назад.

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