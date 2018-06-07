Коланджело покинул пост президента "Филадельфии" из-за скандала

Брайан Коланджело покинул пост президента "Филадельфии", сообщает ESPN. Руководитель оказался замешан в скандале с секретными твиттер-аккаунтами, в которых он критиковал молодых звезд клуба – Джалила Окафора, Нерленса Ноэла и Джоэла Эмбиида. Также он распространял данные личного характера через эти социальные сети.

Позже стало известно, что эти твиттеры были созданы его женой Барбарой Боттини, ей же они и управлялись. Боттини призналась в этом. Главный тренер "Сиксерс" Бретт Браун будет временно исполнять обязанности Коланджело.