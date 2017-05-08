"Кливленд" – в финале Восточной конференции

"Кливленд" нанес поражение "Торонто" в четвертом выездном матче 1/4 финала плей-офф НБА со счетом 109:102 и одержал победу в серии – 4-0. Самым результативным игроком встречи стал лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс, набравший 35 очков. В финале Восточной конференции "Кливленд" встретится с победителем пары "Бостон" - "Вашингтон" (счет в серии - 2-1)

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Четвертый матч

"Торонто" – "Кливленд" – 109:102 (28:28, 21:33, 31:24, 22:24)

Т: Джеймс (35), Ирвинг (27), Корвер (18).

К: Ибака (23), Дерозан (22), Джозеф (20 + 12 передач).

Счет в серии – 0-4 (105:116, 103:125, 94:115)