"Кливленд" обыграл "Индиану" в четырех матчах

"Кливленд" на выезде нанес поражение "Индиане" (106:102) в четвертом матче первого раунда плей-офф. Лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс набрал 33 очка, сделав 10 подборов. Форвард "Индианы" Пол Джордж промахнулся в последней атаке, упустив возможность перевести игру в овертайм.

Действующие чемпионы вышли в полуфинал Восточной конференции. Их следующий соперник определится в противостоянии "Торонто" и "Милуоки".

НБА

Плей-офф

Восточная конференция

1/4 финала

4-й матч

"Индиана" – "Кливленд" – 102:106 (24:22, 28:36, 25:30, 25:18)

И: Стивенсон (22), М. Тернер (20 + 9 подборов), Джордж (15 + 7 подборов + 6 передач), Тиг (15 + 10 передач), Т. Янг (13 + 10 подборов).

К: Джеймс (33 + 10 подборов + 4 передачи + 4 перехвата), Ирвинг (28), Дер. Уильямс (14).

Счет в серии: 0-4.