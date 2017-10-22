Карри бросил капу в судью, Дюрант показал средний палец трибунам. Видео

Лидеры "Голден Стэйт" Стефен Карри и Кевин Дюрант не смогли доиграть до конца матче регулярного чемпионата НБА против "Мемфиса" (101:111). За 43,6 секунды до финальной сирены разыгрывающий "Уорриорз", недовольный тем, что на нем не засчитали фол, бросил капу в сторону арбитра. После этого он сразу был удален с паркета.

Вместе с ним в раздевалку отправился и Дюрант, видимо, сказавший что-то нелицеприятное судьям. Покидая площадку, форвард показал средний палец болельщикам.

Напомним, что это поражение стало для действующих чемпионов вторым на старте сезона.