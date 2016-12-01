19:50 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Кармело Энтони: "Порзингис и Таунс – будущее НБА"

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Форвард "Нью-Йорка" Кармело Энтони высоко оценил перспективы своего одноклубника Кристапса Порзингиса после матча с "Миннесотой" (106-104). Лидер "Никс" уверен, что латвийский баскетболист и форвард "Волков" Карл-Энтони Таунс станут главными звездами лиги.

– Для этих парней нет пределов в НБА, – цитирует баскетболиста ESPN. – Кристапс каждый день играет все лучше и лучше. Эти ребята здесь надолго. В будущем они станут лицами этой лиги.

В этой встрече 21-летний Порзингис набрал 29 очков, а его соперник Таунс побил собственный рекорд результативности и заработал 47 баллов.

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