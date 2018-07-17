Турецкий форвард Эрсан Ильясова вернулся в "Милуоки", за который он уже выступал с 2006 по 2015 годы, информирует официальный сайт клуба. Условия сделки с 31-летним форвардом не сообщаются.

Прошедший сезон Ильясова начинал в "Атланте", а затем перешел в "Филадельфию". В общей сложности он провел 69 матчей в регулярном чемпионате и 10 матчей в плей-офф. В среднем за встречу баскетболист набирал 10,9 очка, делал 5,9 подбора и 1,3 передачи при 25,1 минуты игрового времени.

Всего в НБА он провел 453 матча в регулярных чемпионатах. Он также выступал за "Детройт", "Орландо", "Оклахому" и "Барселону".