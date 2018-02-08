"Хьюстон" благодаря 41 очку Хардена победил "Майами"

В матче регулярного чемпионата НБА "Хьюстон" на выезде обыграли "Майами" – 109:101. В середине второй четверти "Рокитс" вели "+17", но баскетболистам "Хит" удалось выйти вперед в следующем отрезке. Тем не менее, в четвертой 12-минутке "Хьюстон" сумел перехватить инициативу и одержать шестую победу подряд.

Хозяева потерпели пятое поражение кряду. Самым результативным игроком матча стал Джеймс Харден, набравший 41 очко. Дабл-даблом у "Майами" отметился центровой Хассан Уайтсайд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" – "Хьюстон" – 101:109 (24:35, 33:26, 23:22, 21:26)

М: Ричардсон (30), Драгич (30 + 6 передач), Уайтсайд (16 + 17 подборов).

Х: Харден (41), Пол (24 + 7 передач), Капела (13 + 8 подборов), Дж. Грин (12).