Гриффин и Миллсэп могут перейти в "Денвер"

"Денвер" собирается составить конкуренцию клубам в борьбе за форварда "Клипперс" Блэйка Гриффина, сообщает ESPN. Также "Наггетс" рассматривают возможность приглашения форвард "Атланты" Пола Миллсэпа.

Оба игрока уведомили свои клубы об отказе от опций своих контрактов на следующий сезон. Таким образом, баскетболисты станут неограниченно свободными агентами 1 июля.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Гриффин провел 61 матч, в которых в среднем набирал по 21,6 очка, делал 8,1 подбора и 4,9 передачи за игру. На счету Миллсэпа 69 игр в "регулярке", в которых он набирал по 18,1 очка, делал 7,8 подбора и 3,6 передач в среднем за встречу.