23:09 7 ноября | БАСКЕТБОЛ — НБА

Грегг Попович: "Мы с Данканом постоянно переписываемся, словно влюбленные"

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Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович пошутил по поводу своих близких отношений с Тимом Данканом. Специалист заявил, что они постоянно переписываются с его бывшим подопечным. Напомним, что Данкан, который всю карьеру выступал за "Спэрс" под руководством Поповича, ушел из баскетбола минувшим летом.

"Мы с Данканом постоянно переписываемся, словно влюбленные. Используем ли мы эмодзи? О да, особенно те, которые посылают воздушные поцелуи", – приводит в своем твиттере слова Поповича журналист Джабари Янг.

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