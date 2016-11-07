Грегг Попович: "Мы с Данканом постоянно переписываемся, словно влюбленные"

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович пошутил по поводу своих близких отношений с Тимом Данканом. Специалист заявил, что они постоянно переписываются с его бывшим подопечным. Напомним, что Данкан, который всю карьеру выступал за "Спэрс" под руководством Поповича, ушел из баскетбола минувшим летом.
"Мы с Данканом постоянно переписываемся, словно влюбленные. Используем ли мы эмодзи? О да, особенно те, которые посылают воздушные поцелуи", – приводит в своем твиттере слова Поповича журналист Джабари Янг.
A funny moment, asked if he still picks Duncan's brain, Popovich responded... #Spurs pic.twitter.com/2uyvvkQDuu– Jabari Young (@JabariJYoung) 7 Samhain 2016