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"Голден Стэйт" провел торжественную церемонию начала строительства новой арены

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Вчера состоялась торжественная церемония начала строительства новой арены "Голден Стэйт", сообщает ESPN. Спустя почти четыре с половиной года подготовки, наконец-то в Сан-Франциско был заложен символический первый камень в фундамент нового спортивного сооружения. 

- Честно говоря, теперь в некоторой степени испытываю облегчение, - отметил владелец и генеральный директор клуба Джо Лэйкоб.

Напомним, ранее предполагалось, что "Уорриорз", проводящий домашние матчи в Окленде с 1972 года, уже в 2017 году будет играть на новой арене. Но сроки сдвинулись из-за сложностей с получением разрешения от властей Сан-Франциско на строительство новой арены.

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Материалы REN-TV

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