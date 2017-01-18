"Голден Стэйт" провел торжественную церемонию начала строительства новой арены

Вчера состоялась торжественная церемония начала строительства новой арены "Голден Стэйт", сообщает ESPN. Спустя почти четыре с половиной года подготовки, наконец-то в Сан-Франциско был заложен символический первый камень в фундамент нового спортивного сооружения.

- Честно говоря, теперь в некоторой степени испытываю облегчение, - отметил владелец и генеральный директор клуба Джо Лэйкоб.

Напомним, ранее предполагалось, что "Уорриорз", проводящий домашние матчи в Окленде с 1972 года, уже в 2017 году будет играть на новой арене. Но сроки сдвинулись из-за сложностей с получением разрешения от властей Сан-Франциско на строительство новой арены.