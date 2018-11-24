"Голден Стэйт" обыграл "Портленд"

"Голден Стэйт" выиграл у "Портленда" (125:97) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Кевин Дюрант, который набрал 32 очка. 31 очко набрал Клэй Томпсон. У гостей с 23 очками лучшим снайпером стал Дэмиан Лиллард. 22 очка набрал Юсуф Нуркич.

"Голден Стэйт" занимает четвертое место в Западной конференции. Команда прервала серию из четырех поражений подряд. "Портленд" на шестом месте.

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт" - "Портленд" – 125:97 (24:27, 35:17, 33:29, 33:24)

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