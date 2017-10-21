"Голден Стэйт" обыграл "Нью-Орлеан", Карри набрал 23 очка

"Голден Стэйт" обыграл "Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НБА - 128:120. На счету лидера "Уорриорз" Стефена Карри 23 очка. Столько же очков набрал защитник Клэй Томпсон, форвард Кевин Дюрант набрал 22 очка. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Пеликанс" Энтони Дэвис - 32 очка и 16 подборов. Еще один игрок "Нью-Орлеана" ДеМаркус Казинс набрал 23 очка и сделал 10 подборов.

НБА

Регулярный сезон

"Нью-Орлеан" - "Голден Стэйт" - 120:128 (39:26, 25:35, 26:37, 30:30)

"Н-О": Дэвис (32), Казинс (23), Холидэй (11).

ГС: Карри (23), Томпсон (23), Дюрант (22).

21 октября.